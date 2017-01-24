Ученые объяснили, почему необходимо отложить строительство базы на Марсе

Москва, 24 января. В настоящее время строительство базы на поверхности Марса не оправдано ни с технической, ни с экономической точки зрения. Такая база никак не будет способствовать освоению человеком космоса, считают российские ученые из «космического» НПО имени Лавочкина, которые предложили Луну в качестве первой стоянки человека в космическом пространстве.

«Современное представление о колонизации космоса позволяет выделить Луну как наиболее перспективное тело для создания постоянной космической базы, — уверены специалисты из НПО имени Лавочкина. — Аналогичные работы для Марса выглядят бесперспективными, так как обеспечение безопасности экипажа в долговременной станции на Марсе на несколько порядков более сложны, чем формирование необходимых условий на Луне».

По мнению ученых, России совершенно необязательно участвовать в «марсианской гонке» и спешить с отправкой пилотируемой космической экспедиции на Марс.

В докладе, который предприятие представит на начинающихся сегодня Академических чтениях по космонавтике, специалисты опишут возможности постройки базы под поверхностью Луны с помощью 3D-принтера, который будет использовать лунный грунт.