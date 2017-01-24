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До девяти возросло число погибших под завалами отеля в Италии
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До девяти возросло число погибших под завалами отеля в Италии

Сегодня 7:00
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До девяти возросло число погибших под завалами отеля в Италии

Гран-Сассо (Италия), 24 января. Число жертв схода лавины на отель Rigopiano di Farindola в Италии возросло до девяти. Об этом информирует агентство ANSA.

Сообщается, что среди последних обнаруженных погибших спасатели нашли сестру разнорабочего гостиницы, который счастливым образом выжил благодаря тому, что в момент схода лавины находился за стенами отеля.

Напомним, что трагедия в горах Гран-Сассо в центре Италии разыгралась 18 января. На данный момент спасены 11 человек, 9 обнаружены мертвыми, официально без вести пропавшими числятся 20 человек.


 

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