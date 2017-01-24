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Обама в свои последние часы в Белом доме отправил Палестине $221 млн
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Обама в свои последние часы в Белом доме отправил Палестине $221 млн

Сегодня 6:54
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Обама в свои последние часы в Белом доме отправил Палестине $221 млн

Вашингтон, 24 января. Несмотря на возражения части Конгресса последние часы президентского срока Барака Обамы Белый дом перевел $221 млн Палестине.

Из всей суммы на поддержку действующих под эгидой ООН организаций направлено лишь 1,25 млн долларов. Еще 4 млн долларов предназначены для финансирования программ, связанных с изменением климата. Об этом сообщает «Газета.ru».

Известно, что ранее против выделения крупной суммы Палестине выступали представители Республиканской партии в Конгрессе США. Тем не менее всего за несколько часов до официального окончания срока полномочий Барака Обамы 20 января администрация Белого дома уведомила сенаторов о предстоящем денежном переводе.

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