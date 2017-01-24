Удлинённая версия кроссовера Renault Duster появится в 2018 году

Париж, 24 января. Удлиненная версия сверхпопулярного кроссовера Renault Duster от французских производителей может появиться на рынке в 2018 году.

Уже известно название будущей модели — Renault Grand Duster. Как сообщается, ввиду того, что автомобиль будет длиннее, в нем будет смонтирован третий ряд сидений, таким образом число пассажиромест в новом Duster достигнет семи.

Также сообщается о том, что новая модель будет оснащена механической коробкой передач, а значит Renault останется весьма бюджетным вариантом. Добавим, что Duster будет продаваться в семиместном исполнении только в «топовом» варианте.

