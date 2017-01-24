FAN-TV Лента новостей
Китай разместил баллистические ракеты около границы с Россией — СМИ
Политика

Китай разместил баллистические ракеты около границы с Россией — СМИ

Сегодня 7:03
33

Китай разместил баллистические ракеты около границы с Россией — СМИ

Гонконг, 24 января. Бригада межконтинентальных баллистических ракет Dongfeng-41 вооруженных сил Китая размещена в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян. Такое сообщение появилось во вторник в гонконгской газете Pingguo Zhibao, где опубликованы появившиеся в китайском сегменте Интернета фотографии ракетного комплекса.

В общей сложности вооруженные силы Китая располагают тремя бригадами таких ракет. Как утверждает издание, одна из них ранее была размещена в городе Синьян, расположенном в центрально-китайской провинции Хэнань, вторая готовится к дислокации на дальнем северо-западе Китая, в Синцзян-Уйгурском автономном округе, а третья была размещена в городе Дацин, расположенном в 450 км от российского Благовещенска и границы между РФ и Китаем.

Межконтинентальные ракеты Dongfeng-41 были приняты на вооружение китайских ракетных войск относительно недавно и их характеристики засекречены. Известно лишь, что дальность полета такой ракеты составляет порядка 14 тысяч километров, и побережья США запущенная их центрального Китая ракета способна достигнуть примерно за 30 минут.

комментарии
Валентин Меликов
Новости партнеров
Эксклюзив

Нижегородца не стали ругать за выразительные рисунки на фасаде Михайловского театра. ФАН-ТВ

Сегодня 4:08
145

Сирия новости 23 января 22.30: ВКС РФ и ВВС коалиции совместно наносят удары по ИГ в Алеппо, боевики обстреливают мирные селения в Идлибе

Вчера 22:30
555

Сирия сегодня: дуэль артиллерии в провинции Алеппо, боевики ИГ окружены в Дейр эр-Зоре

Вчера 20:48
1627

Новости США: в торговом центре Техаса прогремели выстрелы, на Флориду идет ураган-убийца

Вчера 20:11
508

ЛНР снова под огнем: жители села Долгое боятся, что после атак ВСУ утро может не наступить

Вчера 20:03
545
Показать еще
Прямая трансляция

Нижегородца не стали ругать за выразительные рисунки на фасаде Михайловского театра. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

До девяти возросло число погибших под завалами отеля в Италии

7:00

Обама в свои последние часы в Белом доме отправил Палестине $221 млн

6:54

Удлинённая версия кроссовера Renault Duster появится в 2018 году

6:50

Роскомнадзор требует депортировать мигрантов за незаконную продажу сим-карт

6:42

Ограничения на продажу бензина АИ-95 в Магадане обещают отменить до конца недели

6:38

Британская полиция задержала взрыва в жилом районе Лондона

6:27

МИД Венгрии выступил против антироссийских санкций

6:19

США: губернатор Миннесоты лишился чувств, рассказывая о положении дел в штате

6:18

Сирия: в Алеппо только за одни сутки российские саперы обезвредили 479 ВУ

5:58

Систему радиоперехвата для экстренного оповещения водителей разрабатывают в РФ

5:56

Трамп чист: контрразведке США не удалось найти доказательства сговора с Россией

5:54

Сибирское отделение РАН может возглавить иркутский академик Игорь Бычков

5:42
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
До девяти возросло число погибших под завалами отеля в Италии
Читать
Закрыть