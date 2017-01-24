Китай разместил баллистические ракеты около границы с Россией — СМИ

Гонконг, 24 января. Бригада межконтинентальных баллистических ракет Dongfeng-41 вооруженных сил Китая размещена в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян. Такое сообщение появилось во вторник в гонконгской газете Pingguo Zhibao, где опубликованы появившиеся в китайском сегменте Интернета фотографии ракетного комплекса.

В общей сложности вооруженные силы Китая располагают тремя бригадами таких ракет. Как утверждает издание, одна из них ранее была размещена в городе Синьян, расположенном в центрально-китайской провинции Хэнань, вторая готовится к дислокации на дальнем северо-западе Китая, в Синцзян-Уйгурском автономном округе, а третья была размещена в городе Дацин, расположенном в 450 км от российского Благовещенска и границы между РФ и Китаем.

Межконтинентальные ракеты Dongfeng-41 были приняты на вооружение китайских ракетных войск относительно недавно и их характеристики засекречены. Известно лишь, что дальность полета такой ракеты составляет порядка 14 тысяч километров, и побережья США запущенная их центрального Китая ракета способна достигнуть примерно за 30 минут.