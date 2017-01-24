Ограничения на продажу бензина АИ-95 в Магадане обещают отменить до конца недели

Магадан, 24 января. На заправках Магадана до конца недели снимут ограничения на продажу бензина марки АИ-95. Об этом сообщает пресс-служба правительства Магаданской области.

В четверг или пятницу в регионе ожидают танкер с горючим, ограничение на продажу бензина АИ-95 планируется снять до конца недели.

«26-27 января ожидается подход танкера со 145 тоннами бензина АИ-95, с учетом времени на разгрузку и доставки бензина на автозаправочные станции снятие ограничения планируется 29-30 января», — говорится в сообщении пресс-службы областной администрации.

Также сообщается, что уже запланирована бесперебойная доставка горючего, в том числе бензина АИ-95 в будущем.