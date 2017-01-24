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Роскомнадзор требует депортировать мигрантов за незаконную продажу сим-карт
Общество

Роскомнадзор требует депортировать мигрантов за незаконную продажу сим-карт

Сегодня 6:42
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Роскомнадзор требует депортировать мигрантов за незаконную продажу сим-карт

Москва, 24 января. Роскомнадзор совместно с министерством внутренних дел разработали проект закона, предусматривающего ужесточение наказаний за незаконную продажу телефонных сим-карт в обход существующей процедуры. В подготовке законопроекта участвовали представители сотовых операторов.

Популярные продавцы сим-карт «с рук» могут вскоре исчезнуть с улиц крупных российских городов — теперь за участие в незаконной продаже сим-карт без полномочий от оператора физическим лицам грозит штраф в 2–5 тысяч рублей, а юрлицам — 100–200 тысяч рублей. Мигрантам, очень часто занимающимся продажей сим-карт на улицах, грозит еще более серьезное наказание — штраф в 50–60 тысяч рублей с конфискацией товара, арест до 15 суток и выдворение с территории России. Такие сведения распространил во вторник «Коммерсант» со ссылкой на текст законопроекта.

По данным источников, разработку законопроекта инициировало МВД, которое привлекло к законотворческому процессу Роскомнадзор и сотовых операторов. Между тем, ни в МВД, ни в Роскомнадзоре сведения о подготовленном законопроекте не подтвердили.

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Валентин Меликов
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