МИД Венгрии выступил против антироссийских санкций

Будапешт, 24 января. Антироссийские санкции показали свою неэффективность и вредность для экономик — как Европы, так и России. С таким жестким заявлением выступил глава МИД Венгрии.

«По нашим оценкам, упущенная выгода для Венгрии составила за три года $6,5 млрд», — цитирует Петера Сиярто газета «Коммерсантъ», при этом напоминая, что в целом объем экспорта Венгрии ежегодно составляет порядка 90 млрд.

Дипломат добавил, что санкционная политика, кроме экономических потерь, наносит вред и двусторонним отношениям государств в других областях. «Очевидно, что бизнес — против политики санкций», — подчеркнул Сиярто.