США: губернатор Миннесоты лишился чувств, рассказывая о положении дел в штате

Нью-Йорк, 24 января. Губернатор штата Миннесота упал в обморок во время публичного выступления. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Инцидент произошел 23 января в здании заксобрания в столице штата городе Сент-Пол. Марк Дейтон выступал с речью о ситуации в Миннесоте, но внезапно зашатался и упал. Собравшиеся послушать выступление губернатора жители штата помогли ему придти в чувства и спустя пять минут отвели из заполненного людьми зала в другую комнату.

СМИ отмечают, что это не первый случай, когда 69-летний Дейтон теряет сознание на публике. В 2016 году губернатор Миннесоты упал в обморок на партийном собрании в городе Вудбери.