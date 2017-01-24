Британская полиция задержала взрыва в жилом районе Лондона

Лондон, 24 января. Полиция Лондона задержала подозреваемых в организации взрыва, который привел к крупному пожару в жилом комплексе, расположенном в районе Хорнчерч, который произошел в понедельник. Задерживать их пришлось на больничных койках, поскольку двое мужчин, подозреваемых в поджоге, сами получили в результате взрыва травмы.

В общей сложности в результате взрыва, который привел к пожару в районе Хорнчерч, в больницы были доставлены четыре человека. Пожарным пришлось эвакуировать 25 человек из горящих зданий. Взрыв был очень сильным — как сообщают очевидцы, оконные рамы из взорвавшегося здания находили на расстоянии до 25 метров от окон, из которых они были выбиты.

Как заявили Essex Live очевидцы, взрыв, предположительно, произошел на «фабрике марихуаны», которая располагалась в подвальном этаже здания — там взорвались канистры с бензином. Представители лондонской пожарной службы и Скотленд-Ярда отказались от комментариев в связи с этими заявлениями.