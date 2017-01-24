Сирия: в Алеппо только за одни сутки российские саперы обезвредили 479 ВУ

Москва, 24 января. Российские саперы за сутки разминировали в Алеппо почти 70 гектар территории и обезвредили 479 взрывных устройств. Об этом говорится в сообщении Центра по примирению враждующих сторон.

Российские военные продолжают работать над возвращением освобожденного города Алеппо к мирной жизни. Саперы Международного противоминного центра ведут разминирование улиц и домов в жилых кварталах.

«В течение суток российскими саперами разминирована территория общей площадью более 69,8 гектар, 68 зданий и 11,3 километров дорог, обезврежено 686 взрывоопасных предметов, в том числе 479 самодельных взрывных устройств», — сообщает Центр по примирению сторон.

Также в Алеппо продолжается раздача доставленной из России гуманитарной помощи. За минувшие сутки жителям города было роздано 4,4 тонны гуманитарных грузов, в том числе продукты питания, предметы первой необходимости и школьные принадлежности.