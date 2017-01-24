Систему радиоперехвата для экстренного оповещения водителей разрабатывают в РФ

Москва, 24 января. Внедрение нового способа передачи экстренных сообщений через радиоприемники в автомобилях обсуждают власти Москвы и министерство связи и массовых коммуникаций.

Если система будет доработана, то «можно прервать музыку, оставить приемник включенным и передать сообщение водителю», — цитирует слова начальника управления спасательного департамента российской столицы Сергея Мартышкова газета «Коммерсантъ».

Как уточняется, водители машин экстренных служб смогут перехватывать сигнал Radio Data System (RDS), и требовать уступить дорогу при каких-то экстренных тех или иных ситуациях.

Тестирование перехвата сигнала RDS началось еще в прошлом году, однако вопрос остается все еще на стадии обсуждения. К слову одной из проблем введения новой технологии является то, что во многих приемниках Radio Data System просто-напросто выключен.