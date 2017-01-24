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Сибирское отделение РАН может возглавить иркутский академик Игорь Бычков
Россия

Сибирское отделение РАН может возглавить иркутский академик Игорь Бычков

Сегодня 5:42
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Сибирское отделение РАН может возглавить иркутский академик Игорь Бычков

Иркутск, 24 января. Академик Игорь Бычков, ныне возглавляющий президиум Иркутского научного центра СО РАН, может возглавить все Сибирское отделение Российской академии наук.

Как сообщают местные СМИ, его кандидатуру для участия в выборах еще 19 января выдвинул ученый совет по нано- и информационным технологиям Сибирского отделения РАН.

Сами выборы главы СО РАН должны будут состояться в марте 2017 году. На данный момент на пост, кроме Бычкова претендуют Михаил Предтеченский, Сергей Алексеенко и Павел Логачев.
 

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Алексей Громов
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