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США создали на контролируемой курдами территории Сирии военную базу – СМИ
Новости Сирии

США создали на контролируемой курдами территории Сирии военную базу – СМИ

Сегодня 5:41
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США создали на контролируемой курдами территории Сирии военную базу- СМИ

Вашингтон, 24 января. США создали военную базу в подконтрольном курдам городе Эль-Хасака на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает издание Daily Sabah.

Военная база расположена в 70 км от сирийско-турецкой границы и в 50 км от границы Сирии с Ираком. По данным СМИ, на ней размещено около 800 военнослужащих США. Также сообщается, что с начала вооруженного противостояния в Сирии большая часть города Эль-Хасаки находится под контролем курдской партии «Демократический союз».

Напомним, с 2014 года возглавляемая США международная коалиция по борьбе с ИГИЛ (организация запрещена в РФ), наносит авиаудары по позициям террористов в Ираке и Сирии. Ранее издание «Газета.ru» сообщало, что представители ВВС США поддерживают с российскими коллегами контакт ради обеспечения безопасности полетов в небе над Сирией.

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Алексей Громов
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