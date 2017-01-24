Трамп чист: контрразведке США не удалось найти доказательства сговора с Россией

Вашингтон, 24 января. Контрразведывательному управлению Соединенных Штатов не удалось найти никаких доказательств сговора помощника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна с Россией. Проверка, проведенная в связи с состоявшимся в декабре телефонным разговором Флинна с послом РФ в США Сергеем Кисляковым, не дала никаких результатов.

«Пока, по словам источников, подтверждения каких бы то ни было нарушений не найдено», — констатирует американская телекомпания CBS.

Факт переговоров Флинна и Кислякова в день введения новых санкций против РФ предыдущей администрацией США, не подвергается сомнению. Как заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер, в ходе переговоров в декабре Майкл Флинн выразил российскому послу соболезнования в связи с гибелью Ту-154 над Черным морем и обсудил с ним перспективы проходящей сейчас межсирийской конференции в Астане.

Официальный представитель Трампа заверил, что президент не намерен вмешиваться в ход каких-либо расследований в его отношении.