Застрявший во льдах на Чукотке караван судов оставят там на зимовку

Певек (Чукотский АО), 24 января. Два сухогруза и ледокол, застрявшие во льдах около города Певек, что на Чаунской губе на Чукотке, останутся там на зимовку. Такое решение было принято в региональном МЧС.

Как передает ТАСС, это позволит избежать риски повреждения судов, нанесения вреда окружающей среде и здоровью экипажа. Таким образом сухогрузы «Иоганн Махмасталь» и «Синегорск», а также ледокол «Капитан Драницын» останутся до весенней навигации на месте.

Как уточнили в спасательном ведомстве, морские суда будут «вморожены» в лед на расстоянии максимум один километр от прибрежной полосы, что позволит избежать сжатия кораблей льдом.

Ожидается, что 25 января в Певек прибудет вице-губернатор Чукотского АО для решения на месте вопроса об обеспечении судов топливом и припасами. Также будет решено, сколько человек останется на каждом корабле.



