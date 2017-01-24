Трамп запросил у Пентагона рекомендации об изменении подхода к борьбе с ИГИЛ

Вашингтон, 24 января. Дональд Трамп потребовал от Пентагона предоставить рекомендации по изменению подхода к борьбе с ИГИЛ (организация запрещена в РФ). Об этом на своем первом регулярном брифинге заявил новый пресс-секретарь администрации президента США Шон Спайсер.

Официальный представитель Белого дома сообщил журналистам, что президент США Дональд Трамп обратился в Пентагон с требованием предоставить рекомендации по изменению подхода к борьбе с ИГИЛ в Ираке и Сирии. Однако на уточняющий вопрос об официальном запросе, Спайсер ответил не уверенно: «Думаю, он дал такое распоряжение».

Также пресс-секретарь заявил, что 27 января Дональд Трамп намерен посетить Пентагон и привести к присяге нового Министра обороны СЩА Джеймса Мэттиса.