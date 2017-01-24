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Обсерватория Hubble запечатлела новорожденные звезды
Технологии

Обсерватория Hubble запечатлела новорожденные звезды

Сегодня 5:15
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Обсерватория Hubble запечатлела новорожденные звезды

Вашингтон, 24 января. Так называемый «крик» вновь образованных звезд был запечатлен космическим телескопом Hubble в далеком звездном скоплении, и передан на Землю для изучения.

«Рождение» звезд было зафиксировано в относительно небольшой галактике, — делятся информацией астрономы. В подобных образованиях, при возникновении новых объектов образуются «следы» — газопылевые потоки.

Обсерватория Hubble запечатлела новорожденные звезды

И как  раз из подобных потоков и возникает то, что ученые называют «космический ветер», и что было запечатлено Hubble. Добавим, что наблюдаемый объект находится от Земли на расстоянии трех десятков миллионов световых лет.
 

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Алексей Громов
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