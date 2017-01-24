Аутизм у детей будут лечить кишечными бактериями

Нью-Йорк, 24 января. Группа ученых из университета Аризоны в США провела множество различных исследований, целью которых было найти новый метод лечения аутизма у детей. И им это удалось. Таким образом, специалисты пришли к выводу, что, как бы это ни казалось парадоксально, но лечить такое психическое заболевание можно с помощью экзотических, для детского организма, бактерий фекалий. Об этом сообщают местные СМИ.

По словам американских специалистов, если ребенку, который страдает аутизмом, как следует очистить кишечник, и, так сказать, «населить» его «внешними» факторами, то у малыша этот процесс блокируется.

Также исследователи выяснили, что В группе детей, чей возраст составлял от 6 до 14 лет, кишечные бактерии извне на чистый кишечник не оказывали никакого влияния на развитие аутизма и, как отмечается, более того, они способствовали сну и дальнейшей социализации в обществе.