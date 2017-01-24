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Госдума рассмотрит новый закон о защите России от кибератак
Общество

Госдума рассмотрит новый закон о защите России от кибератак

Сегодня 5:25
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Госдума рассмотрит новый закон о защите России от кибератак

Москва, 24 января. Сегодня в Госдуме будет рассматриваться законопроект «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ», в рамках которого предполагается серьезно ужесточить ответственность за кибератаки на госорганы в России. Предполагается, что новый закон будет принят парламентариями в первом же чтении.

Разработкой документа занимались в правительстве в рамках принятой в прошлом году Доктрины информационной безопасности России. Кроме государственных органов, в понятие «критическая информационная инфраструктура» будут включены электронные системы управления в таких областях как энергетика, здравоохранение, транспорт, а также ракетно-космическая, химическая, атомная и горнодобывающая промышленность. Компании, работающие в этих сферах, обяжут принять меры для защиты своих информационных ресурсов.

«Мы уже сегодня испытываем компьютерные атаки на структуры Центробанка, есть попытки атаковать сайт президента. Но сейчас законодательно эти проблемы не урегулированы», — отметил в беседе с «Известиями» первый зампредседателя комитета по безопасности Эрнест Валеев.

В рамках законопроекта ответственность для хакеров, покушающихся на критическую информационную инфраструктуру, существенно вырастет — это будет тяжкая статья, за которую грозит до 10 лет тюрьмы.

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Валентин Меликов
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