Бразилия потерпела убытки от сотрудничества с Украиной в космической отрасли

Бразилиа, 24 января. Как минимум 1,5 млрд реалов (около 500 млн долларов) потерял бюджет Бразилии после неудачного сотрудничества в космической сфере с Украиной. Об этом пишет портал Globo.

Как уточняется, речь идет о коммерческом использовании космодрома «Алкантара», что на северо-востоке Бразилии, на котором должны были состояться пуски ракет-носителей «Циклон-4».

Однако многолетние переговоры Бразилии и Украины зашли в тупик, в конце концов, в 2015 году официальный Киев денонсировал соглашения, а Бразилиа недосчиталась круглой суммы денег.

Сейчас власти крупнейшей южноамериканской страны готовы вести переговоры с Соединенными Штатами Америки о коммерческом использовании космического пускового центра «Алкантара».

