Транспортный коллапс: небывалый снегопад заблокировал сотни машин в Японии

Токио, 24 января. Более 200 автомобилей оказались заблокированы на автомобильных магистралях в префектуре Тоттори, что на западе Японии. Причиной транспортного коллапса стал сильнейший снегопад, обрушившийся на регион. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщают экстренные службы, самый протяженный затор из 200 авто образовался в районе поселка Тидзу, который находится в горном районе. Для расчистки снега туда направлены подразделения Сил самообороны и снегоуборочная техника. Еще на одном участке скоростной дороги, который расположен вблизи города Кофу около 60 машин также оказались заблокированы из-за плохих погодных условий. Сообщается, что в настоящее время там затор частично ликвидирован, однако порядка 20 грузовых авто не могут сдвинуться с места уже практически 16 часов.

При этом как сообщают синоптики, сильный снегопад в западных регионах Японии продолжится в течение дня. В префектуре Тоттори высота снежного покрова превысит 2 метра.