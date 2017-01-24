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Новый шеф Пентагона заявил о важности НАТО для США
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Новый шеф Пентагона заявил о важности НАТО для США

Сегодня 4:55
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Новый шеф Пентагона заявил о важности НАТО для США

Вашингтон, 24 января. Новый глава Пентагона Джеймс Мэттис и генсек НАТО Йенс Столтенберг в телефонном разговоре обсудили перспективы сотрудничества. Об этом сообщил официальный представитель американского военного ведомства Джефф Дэвис.

Дэвис заявил, что Мэттис хотел провести телефонный разговор с генсеком НАТО в свой первый день на посту министра обороны США, чтобы подчеркнуть важность альянса для Вашингтона. Также официальный представитель американского военного ведомства заверил, что в разговоре обсуждались важность общих ценностей и исторические связи США и их союзников в Европе.

«Оба руководителя обсудили важность наших общих ценностей, и министр подчеркнул, что США всегда начинали с Европы, когда искали союзников для защиты этих ценностей», — рассказал Джефф Дэвис.

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Алексей Громов
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