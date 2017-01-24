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Жестокое убийство двух женщин и двух детей совершено в Хабаровске
Происшествия

Жестокое убийство двух женщин и двух детей совершено в Хабаровске

Сегодня 4:42
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Жестокое убийство двух женщин и двух детей совершено в Хабаровске

Хабаровск, 24 января. Леденящий кровь случай произошел в Хабаровске. Там, в одном из частных жилых домов произошел сильный пожар, а когда его удалось потушить, на месте были обнаружены тела двух женщин и двух детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Хабаровскому краю.

Как рассказали в правоохранительном ведомстве, трагедия произошла в ночь на вторник, 24 января на Карельской улице. Потушив пожар, спасатели обнаружили тела четырех человек с признаками насильственной смерти. При этом известно, что погибшие были членами одной семьи: бабушка, мать и двое детей 2013 и 2015 года рождения. 

В настоящее время краевое следственное управление СК РФ уже возбудило уголовное дело.

Сообщается, что по одной из версий, убийство мог совершить близкий семье мужчина, который страдал психическим заболеванием.
 

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Ксения Бекетова
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