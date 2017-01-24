Сирия новости 24 января 7.00: ВКС РФ уничтожили конвой ИГИЛ, направлявшийся к Дейр эз-Зору. В Ракке террористы практикуют казни для устрашения

Сирия, 24 января. ВКС РФ уничтожили конвой ИГИЛ*, направлявшийся к Дейр эз-Зору. В Ракке террористы практикуют казни для устрашения местного населения. военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Алеппо

За время трехдневной совместной антитеррористической операции ВКС РФ и ВВС Турции в Аль-Бабе были уничтожены боеприпасы, топливные склады, тяжелое вооружение террористов, а также большое количество живой силы ИГИЛ*, сообщает AMN

Региональные информационные ресурсы активно обсуждают результаты боевого сотрудничества ВКС РФ и ВВС Турции в небе Сирии против ИГИЛ* вблизи города Аль-Баб в провинции Алеппо. Все источники подчеркивают, что Россия предварительно согласовала данную совместную операцию с сирийской стороной и официально сообщила об этом.

Также местные информационные ресурсы активно обсуждают результативность этой операции, подчеркивая, что успех был достигнут после проверки данных разведки, произведенной как при помощи беспилотных летательных аппаратов, так и космических средств слежения.

Напомним, в общей сложности 36 целей были успешно поражены в заданном квадрате в ходе совместной операции ВКС РФ и ВВС Турции в районе населенного пункта Аль-Баб в провинции Алеппо. В данной операции были задействованы девять российских штурмовиков и восемь турецких военных самолетов.

Информационные ресурсы региона активно освещают крупномасштабное наступление САА к востоку от Алеппо на позиции ИГИЛ*. Так, в Бейруте СМИ информируют об успехе ударной силы САА — подразделений дивизии «Силы Тигра», которым удалось освободить на востоке сельских районов провинции Алеппо 3 населенных пункта от террористов ИГИЛ, уничтожив при этом большое количество живой силы противника.

Отмечается также, что в то время, как подразделения САА ведут активные боевые действия на востоке провинции, союзники правительственных сил — ВКС РФ — бомбят позиции террористов ИГИЛ* на южном фланге Аль-Баб.

Провинция Дейр эз-Зор

Самолеты ВКС РФ нанесли несколько авиаударов по позициям террористов в районе Аль-Шула.

ВКС РФ — в региональных СМИ используют аббревиатуру RUAF — атаковали большой конвой ИГИЛ*, следовавший к террористам, осаждающим Дейр эз-Зор. Как уточняется, конвой был уничтожен в районе населенного пункта Аль-Шула.

В социальных сетях сообщается о нападении группы женщин, приверженных идеологии ИГИЛ*, на девушку в населенном пункте Абу-Камаль. Как сообщается, девушка была подвергнута групповому избиению за то, что была одета не по принятым в ИГИЛ* правилам.

Провинция Идлиб

В социальных сетях региональные пользователи обмениваются сообщениями о том, что жители города Маар Шорин препятствовали нападению группировки «Джебхат Фатх аш-Шам***» на батальон «Джейш аль-Муджахидин». Сторонники последних также стараются не пропустить боевиков «Джебхат Фатх аш-Шам***» в город Атариб и Сармада.

Провинция Ракка

Террористы ИГ* казнили девушку в городе Табка, обвинив ее в работе на международную коалицию. Информация о казни распространяется в социальных сетях с целью устрашения населения в подконтрольных ИГ* районах.

Ирак

К востоку от Багдада, в населенном пункте Тальбия, произошел взрыв заминированной машины. В результате взрыва 6 человек были ранены, один погиб.

Как сообщают СМИ Ирака, ориентированные на официальный Багдад, Силы безопасности Ирака ввели «строгие процедуры» в регионе для того, чтобы «предотвратить дальнейшие нарушения».

Ранее полиция Ирака, как сообщается, арестовала двух членов ИГИЛ* при попытке установить взрывное устройство под автомобилем полицейского в районе Абу-Гариб.

Десятки главарей ИГИЛ* вместе с семьями покинули Мосул и направились в сторону сирийской границы. Эту информацию СМИ Ирака распространяют со ссылкой на члена совета провинции Ниневия Хоссама аль-Дин аль-Аббара.

Силы безопасности Ирака в провинции Салахаддина сообщили в СМИ, что девять детей пострадали от минометного обстрела ИГИЛ* в населенном пункте Sharqat. По меньшей мере, три ребенка убиты, уточняют СМИ Ирака со ссылкой на информацию, полученную от источника в подразделении Сил безопасности Ирака.