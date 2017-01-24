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Меркель считает, что мир вступает в новую историческую эру
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Меркель считает, что мир вступает в новую историческую эру

Сегодня 4:37
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Меркель считает, что мир вступает в новую историческую эру

Берлин, 24 января. Ангела Меркель заявила о наступлении новой исторической эры и призвала решать глобальные проблемы открытостью.  

«Я думаю, что спустя четверть века после объединения Германии, окончания Холодной войны, возможно, новую историческую эру сменит другая», — цитирует слова канцлера Германии издание «Газета.ru».

Также Ангела Меркель отметила, что решить глобальные проблемы путем поляризации, изоляции и популизма не получиться. И призвала придерживаться принципов открытости.

Напомним, недавно  Ангела Меркель предложила президенту США Дональду Трампу встретиться весной. Ранее канцлер Германии заявила, что готова сотрудничать с американским лидером «на всех уровнях».

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Алексей Громов
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