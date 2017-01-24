Администрация Обамы в последние часы работы перевела Палестине $221 млн

Вашингтон, 24 января. 221 миллионов долларов в последние часы работы успела перевести администрация Барака Обамы Палестинской автономии. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, операция была провернута в последние сутки президентства Обамы. В четверг 19 января Джон Керри уведомил о готовящемся законодателей, утром 20 января об этом в письменном виде сообщила администрация.

К слову, подобное решение бывшей администрации может вызвать негативную реакцию администрации Трампа. Республиканец намерен наладить отношения США и Израиля и уже пригласил премьера Нетаньяху посетить в феврале Вашингтон.

