Ужас в прямом эфире: ведущий поджег гостя программы

Эль-Кувейт, 24 января. Шокирующий случай, который удивил телезрителей в Кувейте, произошел во время прямого эфира знаменитого комедийного шоу. Там, как сообщает местное издание Al Arabiya, ведущий этой программы Яссем Раджаб представил своего гостя, как человека, который громче всех кричит в Instagram и затем, как рассказал он сам, решил проверить правдивость слов мужчины.

Раджаб облил гостя бензином, а затем сразу же поджег. К счастью, сотрудники съемочной группы смогли быстро потушить огонь.

При этом ведущий отметил, что произошедшее было заранее обговорено с гостем.

«Всё было подготовлено так, чтобы он не чувствовал никакой боли — его тело покрыли специальным защитным слоем, кроме того, рядом находился огнетушитель», — рассказал Раджаб.

Однако пользователи Сети резко раскритиковали поступок ведущего. Многие из них даже потребовали наказать мужчину.

