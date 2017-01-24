Утечка 200 тысяч литров нефти произошла в Канаде

Стоутон (Канада), 24 января. Авария на нефтепроводе в провинции Саскачеван, что на юге Канады, стала причиной утечки около 200 тысяч литров нефти. Об этом сообщает телеканал CBC.

Как передает «Газета.ru», большая часть из попавшей в почву нефти — около 170 литров уже была собрана, работы на месте инцидента продолжаются. По заверениям местных властей, экологическая ситуация в регионе остается в норме.

К слову, поломанный нефтепровод принадлежит компании Tundra Energy Marketing Inc., однако что же на самом деле произошло, пока не сообщается. В настоявшее время специалисты выясняют причины произошедшего ЧП.