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Кадыров рассказал, как бойцы из Чечни гордятся своей службой в Сирии
Россия

Кадыров рассказал, как бойцы из Чечни гордятся своей службой в Сирии

Сегодня 4:10
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Кадыров рассказал, как бойцы из Чечни гордятся своей службой в Сирии

Грозный, 24 января. Рамзан Кадыров рассказал о проходящих службу в Сирии уроженцах Чечни и отметил их гордость за миссию по защите мирного населения от террористов. Соответствующая  запись размещена на странице главы Чеченской республики в Instagram.

Рамзан Кадыров провел встречу с посетившими Сирию депутатом Адамом Делимхановым и муфтием Салахом-Хаджи Межиевым, итогами которой глава Чечни поделился в своем Instagram. Кадыров отметил, что российская делегация встретилась с братом Башара Асада генералом Махером Асадом и губернатором провинции Алеппо Хусейном Диябом.

Кроме того, глава Чечни рассказал об уроженцах республики, которые несут службу в батальоне военной полиции в Алеппо.

«Бойцы с гордостью говорили, что им выпала честь нести службу по поддержанию мира и правопорядка в Алеппо, защищая гражданское население от террористов», — написал Рамзан Кадыров.

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Алексей Громов
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