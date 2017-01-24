Кадыров рассказал, как бойцы из Чечни гордятся своей службой в Сирии

Грозный, 24 января. Рамзан Кадыров рассказал о проходящих службу в Сирии уроженцах Чечни и отметил их гордость за миссию по защите мирного населения от террористов. Соответствующая запись размещена на странице главы Чеченской республики в Instagram.

Рамзан Кадыров провел встречу с посетившими Сирию депутатом Адамом Делимхановым и муфтием Салахом-Хаджи Межиевым, итогами которой глава Чечни поделился в своем Instagram. Кадыров отметил, что российская делегация встретилась с братом Башара Асада генералом Махером Асадом и губернатором провинции Алеппо Хусейном Диябом.

Кроме того, глава Чечни рассказал об уроженцах республики, которые несут службу в батальоне военной полиции в Алеппо.