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Будапешт не потерпит ущемление венгерского языка на Украине
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Будапешт не потерпит ущемление венгерского языка на Украине

Сегодня 3:48
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Будапешт не потерпит ущемление венгерского языка на Украине

Будапешт, 24 января. Венгрия не допустит ущемления языковых прав проживающего на Украине венгерского меньшинства. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сиярто.

Сиярто сообщил, что ранее уже указывал премьер-министру Украины Владимиру Гройсману на недопустимость принятия поправок к законам об образовании и использования языка, которые могли бы ухудшить положение проживающих на территории страны национальных меньшинств. Если на Украине все же будут приняты ущемляющий языковые права других народов законы, Петер Сиярто пообещал решить вопрос в рамках Евросоюза.

«Это не внутриукраинская тема, а вопрос, значение которого выходит далеко за рамки Украины. Мы должны защищать меньшинства и применять европейские стандарты, в том числе, в отношении Украины», — заявил глава МИД Венгрии.

Сиярто также отметил, что по его данным наделяющий украинский язык исключительными правами закон все же не будет принят радой.

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Алексей Громов
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