Нижегородца не стали ругать за выразительные рисунки на фасаде Михайловского театра. ФАН-ТВ

Михайловский театр в Петербурге сменил лицо. К этому непосредственно причастен нижегородец, не так давно прибывший в Культурную столицу, – художник Андрей Оленев. Корреспондентам ФАН-ТВ удалось узнать всю правду из первых уст.

Обычные строительные леса, скрывающие фасад театра на время ремонтных работ, превратились в уникальный арт-объект. Автором масштабного творения выступил художник Андрей Оленев, который за работой рассказал ФАН-ТВ, как стереть границы между обыденным городским ландшафтом и театральным миром.

Известно, что Андрей Оленев прибыл в Северную столицу из Нижнего Новгорода. Это тем более удивительно, поскольку вряд ли можно сказать, что Культурная столица России нуждается в иногородних творцах. Что же заставило петербуржцев пригласить для оформления этого проекта нижегородца?

– Андрей, расскажите, что включает в себя эта композиция? Я так понимаю, она состоит из трех частей?

– Да, и каждая часть состоит из множества фанерных сегментов, которые в общей сложности создают какую-то сюжетную линию, действие. И за каждым этим действием кроется еще и закулисная жизнь.

– На ваших полотнах очень много фигур. Кто это?

– Есть персонаж, который принимает на себя различные образы: образ дирижера, образ проводника, который освещает фонарем путь в какой-то тоннель…

– Разрабатывая данный проект, вы учитывали, что это Михайловский театр – сердце нашего города?

– Конечно, учитывал, все свои идеи согласовывал с директором Михайловского театра, всё это обсуждалось, и я всё делал специально для этого здания.

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По задумке автора проекта «Наизнанку» – художника Андрея Оленева, живописная роспись на обычном строительном заборе поможет зрителю увидеть загадочный мир театрального закулисья. Некоторые фрагменты росписи напоминают оконные проемы: через них можно заглянуть вовнутрь и узнать какой-нибудь театральный секрет.

– Вот здесь, около театрального входа, один из сюжетов – это дирижер, который управляет неким оркестром, и если открыть окошко, то можно увидеть скрипку в футляре, которая готовится к выступлению, – продолжает рассказывать художник.

– Я так понимаю, что работать над проектом вы начали еще в декабре?

– Это основная часть выставки у входа, мы начали работы по монтажу в декабре и крепили это все под Новый год, а сейчас я приехал и занимаюсь стороной с улицы Инженерной. Там я делаю такую покадровую анимацию, уже рисуя на самом заборе, на металле.

Репортер ФАН-ТВ интересуется у горожан их реакцией на такое фасадное творчество.

«Испытываете гордость за то, что обычные строительные леса так красиво украшают?» – интересуется она у Татьяны Ивановны, которая шла мимо.

«Вообще-то мне нравится, что нет висящих, оборванных вещей и грязи, что это всё прикрыто.Это, конечно, очень хорошо», – улыбается петербурженка.

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Отметим, что Михайловский театр оперы и балета, расположенный на площади Искусств в Санкт-Петербурге, начал ремонт, к которому готовился целых три года. Информация о том, что в конце 2016-го начнется реконструкция, звучала из уст генерального директора театра Владимира Кехмана еще в далеком 2013-м. Одной из причин назревшей реконструкции стал тот факт, что театр имеет существенные ограничения в плане сценических возможностей (особенно по сравнению с обновленными Мариинским и Александринским театрами), что не позволяет учреждению работать с мировыми звездами оперы и балета и воплощать в жизнь грандиозные инновационные идеи – как свои, так и чужие.

Весной 2016 года глава комитета по культуре Константин Сухенко подтвердил: ремонт будет. Известна и цифра: комплексная реконструкция Михайловского театра обойдется в 1,5 млрд рублей – с учетом того, что здание представляет собой памятник истории и культуры, а значит, к нему нужен особо бережный подход. Театр работает с 1833 года, он очень долго не ремонтировался, и сегодня его износ составляет порядка 50%.

В настоящее время осуществляется ремонт фасада и кровли. Спектакли на сцене театра пока продолжают идти, но вскоре театральную сцену придется закрыть: по сообщениям комитета по культуре, артисты Михайловского лишатся родной сцены с 2017 по 2018 год.

В рамках ремонта, помимо внешних работ, будет проведена так необходимая театру реконструкция сцены, подразумевающая в том числе замену сценической техники, обустройство лифтов и подъемников. Также планируется отремонтировать оркестровую яму и площадку во дворе театра.

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