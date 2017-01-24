Пить в России стали меньше — Роспотребнадзор

Москва, 24 января. Статистика, опубликованная Роспотребнадзором, свидетельствует, что россияне употребляют алкоголь в полтора раза реже — по сравнению с 2009 годом.

При этом, как отмечают «Известия», ситуация далека от благополучной: уровень употребления спиртных напитков в России остается существенно выше, чем рекомендует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) для того, чтобы алкоголь не угрожал здоровью нации.

Как сообщается, сейчас средний показатель употребления алкоголя в нашей стране — почти 10 литров на человека. ВОЗ же рекомендует остановиться хотя бы на восьми литрах.

Учитывая, что показатели пьянства в России все-таки улучшаются, Роспотребнадзор считает необходимым продолжать применять меры, предусмотренные концепцией реализации государственной политики «по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией».