США: сценаристку телешоу  отстранили от работы за сообщение о сыне Трампа

Нью-Йорк, 24 января. Жительницу США Кэти Рич, которая является сценаристом известного в стране телешоу Saturday Night Live, на время отстранили от исполнения обязанностей за то, что она на своей личной странице в социальной сети Twitter опубликовала оскорбительную запись о 10-летнем сыне американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Как стало известно, руководство американского телеканала Эн-би-си, на котором выходит это телешоу, приняло решение временно уволить Рич. Произошло это в минувшую пятницу, в тот же день, когда та разместила свою публикацию.

В сообщении сценаристке говорилось: «Бэррон станет первым в этой стране школьным стрелком на домашнем обучении».

Как объяснила свой поступок сама Рич, она опубликовала это сообщение потому, что считает, что сын Трампа повел себя очень странно во время церемонии инаугурации своего отца, которая состоялась в минувшую пятницу в Вашингтоне.

Отметим, что на кадрах, транслировавшихся по телевидению, было видно, что мальчик довольно резко отдернул свою руку от руки матери - Меланьи Трамп. Почему именно так произошло, до сих пор остается неизвестным.

Рич удалила запись спустя несколько часов, а потом и полностью закрыла свою страницу в соцсети. В понедельник она вновь открыла ее и оставила там только одно сообщение: «Я приношу глубочайшие извинения за бестактное сообщение в «Твиттере». Я глубоко сожалею о своих поступках и оскорбительных словах. Это было непростительно, мне очень жаль».

