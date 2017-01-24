США знали, что ОУН – террористическая организация, но помогали ей

Вашингтон, 24 января. Спецслужбы США во время холодной войны сотрудничали с Организацией украинских националистов (ОУН), которую ранее называли террористической. Свидетельства об этом имеются в недавно рассекреченных документах ЦРУ.

Сведения о террористической природе ОУН, которая впоследствии была преобразована в запрещенную на территории России организацию Украинская повстанческая армия (УПА), содержатся в датированной 4 февраля 1948 года справке о Степане Бандере.

«Он был членом террористической организации ОУН и был связан с убийством Перацкого, министра внутренних дел Польши», — говорится в подготовленной разведкой справке.

Между тем, в годы холодной войны правительство США продолжало сотрудничество с основанной Бандерой организацией, в том числе, оказывая ей финансовую поддержку.

Напомним, недавно стало известно, что Центральное разведывательное управление США рассекретило около 13 млн страниц документов, которые ранее были доступны для чтения лишь в Национальном Архиве.