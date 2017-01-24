Венгрия потеряла 6,5 миллиардов долларов из-за антироссийских санкций

Будапешт, 24 января. В Венгрии назвали сумму ущерба, понесенного страной из-за антироссийских санкций за три года, и признали, что потеря — чувствительная.

Как заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто, упущенная выгода его страны из-за введенных санкций против России уже составила 6,5 миллиардов долларов. Это признание глава МИД Венгрии сделал в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.

По словам Сиярто, в Венгрии очень надеются на то, что антироссийские санкции будут хотя бы смягчены в ходе работы саммита ЕС в марте. Однако Петер Сиярто признал, как отмечают РИА Новости, что во многом решение ЕС будет зависеть от того, как начнут складываться отношения между Кремлем и новым хозяином Белого дома: «Многое зависит от российско-американского диалога. Это не повлияет напрямую на позицию Будапешта, но может оказать воздействие на ЕС в целом».