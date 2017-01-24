Мощный взрыв прогремел в отеле в Бразилии, есть пострадавшие

Бразилиа, 24 января. В одном из отелей, расположенных в городе Гуаружа, что в Бразилии, в понедельник раздался мощный взрыв. На данный момент известно, что в результате ЧП пострадали как минимум два человека. Об этом сообщает местное издание Folha de Sao Paulo.

Как стало известно, после взрыва в отеле начался сильный пожар, который сотрудникам спасательной службы к этому моменту удалось уже потушить.

Сообщается, что, скорее всего взрыв произошел в результате утечки газа. Все пострадавшие были срочно госпитализированы в одну из местных больниц.



В свою очередь руководитель управления безопасности туризма компании «Ростуризм» Светлана Сергеева заявила, что в ведомство не поступала информация о пострадавших в результате инцидента гражданах России.

Она также отметила, что в настоящее время «Ростуризм» находится на связи с консульскими службами Бразилии и с ситуационным центром МИД России.

