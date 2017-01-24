НАТО не рассматривает вопрос присоединения Украины к альянсу

Брюссель, 24 января. В НАТО не рассматривают присоединение Украины к Североатлантическому альянсу в ближайшее время, но собираются продолжить сотрудничество с Киевом. Об этом со ссылкой на знакомый с ситуацией источник сообщают «Известия».

По данным издания, НАТО пока не собирается продолжать расширение за счет присоединения Украины. Как сообщил «Известиям» источник в Брюсселе, пока в альянсе даже нет понимания того, каким образом участие Украины в НАТО могло бы помочь другим, входящим в организацию странам, укрепить свою оборону.

Отсутствие планов по включению Киева в Североатлантический альянс изданию также подтвердили в пресс-службе НАТО.

«Украина заявку на членство не подавала. Если Украина решит это сделать, мы оценим ее готовность присоединиться к альянсу, так же как и готовность любого другого кандидата», — цитирует официальный ответ альянса издание.

Между тем отмечается, что НАТО продолжает сотрудничество с Киевом в области проведения реформ и модернизации.