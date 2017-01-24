Трамп обсудил проблему создания новых рабочих мест с главами крупнейших компаний

Вашингтон, 24 января. Президент США Дональд Трамп провел рабочую встречу с руководителями крупнейших американских компаний, обсудив с ними вопрос создания новых рабочих мест и развития производства на территории США. Об этом рассказал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Как рассказал Спайсер, рабочий день Трампа начался с завтрака с главами ведущих американских корпораций. «В фокусе дискуссии было создание рабочих мест, развитие производства в США», – пояснил он.

Согласно информации, опубликованной на сайте Белого дома, на встрече с Трампом присутствовали основатель Dell Computers Майкл Дэлл, руководитель компании Ford Марк Филдс, президент Johnson&Johnson Алекс Горский, глава корпорации Lockheed Martin Мэрилин Хьюстон, основатель компаний SpaceX Илон Маск, а также ряд других