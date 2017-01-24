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Трамп обсудил проблему создания новых рабочих мест с главами крупнейших компаний
Политика

Трамп обсудил проблему создания новых рабочих мест с главами крупнейших компаний

Сегодня 2:56
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Трамп обсудил проблему создания новых рабочих с главами крупнейших компаний

Вашингтон, 24 января. Президент США Дональд Трамп провел рабочую встречу с руководителями крупнейших американских компаний, обсудив с ними вопрос создания новых рабочих мест и развития производства на территории США. Об этом рассказал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.   

Как рассказал Спайсер, рабочий день Трампа начался с завтрака с главами ведущих американских корпораций. «В фокусе дискуссии было создание рабочих мест, развитие производства в США», – пояснил он.

Согласно информации, опубликованной на сайте Белого дома, на встрече с Трампом присутствовали основатель Dell Computers Майкл Дэлл, руководитель компании Ford Марк Филдс, президент Johnson&Johnson Алекс Горский, глава корпорации Lockheed Martin Мэрилин Хьюстон, основатель компаний SpaceX Илон Маск, а также ряд других

 

 

 

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Антон Зарубин
#трамп
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