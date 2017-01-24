«Зенит» может продать Дзюбу китайскому клубу «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

Санкт-Петербург, 24 января. Китайский футбольный клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь» в понедельник отправил в петербургский «Зенит» запрос о трансфере нападающего клуба 28-летнего Артема Дзюбы. Об этом сообщает издание Газета.ru.

Известно, что китайский клуб, в котором уже есть один футболист из «Зенита» Аксель Витсель, переключил свое внимание на Дзюбу после того, как им не удалось договориться с итальянским футбольным клубом «Фиорентина» о переходе нападающего Николы Калинича.

При этом также известно, что на игрока сборной России Артема Дзюбу претендует еще один китайский клуб.

Стоит отметить, что в этом сезоне игрок петербургского ФК «Зенит» забил восемь мячей в 20 матчах за «Зенит» во всех турнирах.

