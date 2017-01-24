Сирийские войска выбили террористов с высот к западу от города Дейр-эз-Зор – ТВ

Дамаск, 24 января. Силы сирийской армии при поддержке ополчения отбили расположенные к западу от Дейр-эз-Зора высоты Телль-Ханзир и взяли в окружении террористов ИГИЛ (организация запрещена в РФ). Об этом сообщает телеканал «Аль-Манар».

Подразделения сирийской армии и отряды ополчения захватили высоты Телль-Ханзир, которые находятся к западу от города Дейр-эз-Зор. По данным телеканала «Аль-Манар», это позволило поддерживающим правительство силам завершить окружение расположенной в районе Маамиль группировки террористов ИГИЛ.

В настоящее время бои продолжаются в районах Сарият-Джунейд и Эль-Макабир, а также у южных окраин Дейр-эз-Зора. По данным телеканала, среди ликвидированных в ходе боевых действий террористов оказался один из полевых террористов «Исламского государства» Абу Юсеф.