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МИД Польши рассекретил документ, описывающий переход к пророссийской политике
Политика

МИД Польши рассекретил документ, описывающий переход к пророссийской политике

Сегодня 2:35
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МИД Польши рассекретил документ, описывающий переход к пророссийской политике

Варшава, 24 января. Министерство иностранных дел Польши рассекретило документ, которые описывал переход страны к пророссийской политике.

Как сообщается, данный документ был составлен 4 марта 2008 года и подписан руководителем департамента восточной политики МИД Ярославом Браткевичем. Как сообщается, с содержанием документа на тот момент были знакомы четыре человека, в том числе – тогдашний министр иностранных дел Радослав Сикорский.

Согласно тексту документа, рассекреченного в 2015 году, правительство признавало, что в Польше сложился образ России как «вечного врага Польши».

По мнению авторов документа, хотя Россия решила восстановить свой статус великой державы, совершенно не обязательно исходить из того, что она будет руководствоваться прежними имперскими амбициями. Москва могла бы стать для Польши партнером в поставке сырья, а также союзников в борьбе с терроризмом, пишет «Газета.ru».

Как отметил нынешний министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, «этот документ был началом отхода от проукраинский политики в пользу политики пророссийской».

 

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Антон Зарубин
#польша
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