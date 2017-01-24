Близится конец света: ученые советуют человечеству искать новый дом

Нью-Йорк, 24 января. Американские ученые перенесли дату конца света. По их мнению, теперь все живое на нашей планете вымрет уже в октябре текущего года. Поэтому специалисты советуют всем уже сейчас задуматься на тему поиска новой планеты для заселения. При этом они отмечают, что выбор на самом деле невелик. Об этом сообщают местные СМИ.

Астрономы из США заявили, что Земле в очередной раз угрожает планета Нибиру, которая пытается уничтожить ее еще с 2012 года. Теперь, как утверждают специалисты, она настигнет нашу планету в октябре 2017 года.

По мнению ученых, Нибиру способна закрыть Землю от Солнца и повернуть ее на 180 градусов. Большое количество природных катаклизмов, которые происходят в мире последнее время, свидетельствует о грядущем «судном» дне.

В свою очередь сотрудники NASА не перестают опровергать существование планеты Х, поскольку Нибиру ни разу не засек ни один спутник. Несмотря на это, сильные мира сего продолжают строительство бункеров, чтобы встретить космического агрессора достаточно защищенными.

