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Почти половина мужчин заражена смертельным вирусом – ученые
Общество

Почти половина мужчин заражена смертельным вирусом – ученые

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Почти половина мужчин заражена смертельным вирусом – ученые

Вашингтон, 24 января. Почти половина мужского населения США может быть заражена смертельным вирусом, вызывающим рак. Об этом говорится в опубликованном в журнале JAMA Oncology исследовании.

По данным медиков, около 45% всех мужчин в США заражены вирусом папилломы человека. Ранее считалось, что вирус не опасен для людей и его присутствие в организме часто остается незаметным, однако новое исследование опровергает устоявшееся мнение.

Изучив медицинские данные 1886 проживающих в Соединенных Штатах мужчин ученые обнаружили, что как минимум четверть из них может быть носителем такого типа вируса папилломы человека, который способен вызывать рак. Также медики предупреждают, что опасный вирус может передаваться половым путем и вызывать у женщин развитие рака шейки матки.

Почти половина мужчин заражена смертельным вирусом – ученые

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Алексей Громов
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