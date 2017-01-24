Киевская типография напечатала географическую карту с Крымом в России

Киев, 24 января. Географическая карта для детей, напечатанная в одной из типографий Киева, признает Крым в границах Российской Федерации.

Эта карта уже поступила в продажу в Харькове, и теперь руководство типографии объясняет факт воссоединения Крыма с Россией «ошибкой дизайна».

Отметим, как сообщает Газета.ру, эта карта входила в набор развивающей игры для детей «Страны+Флаги+Столицы». Причем, как сообщается, комплекты игры были изготовлены на двух языках — на русском и украинском. В издательстве даже попытались оправдаться перед украинскими СМИ тем, что на украинском языке карты были напечатаны в признаваемых официальным Киевом границах.