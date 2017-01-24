Двое из десяти детей, изъятых из семьи москвички, будут переданы их бабушке

Санкт-Петербург, 24 января. Двое из десяти детей, которых органы опеки изъели из семьи жительницы Москвы Светланы Даль, будут переданы их бабушке под предварительную опеку. Сама бабушка – мать Светланы Даль – проживает в Санкт-Петербурге.

Как рассказал адвокат и руководитель «Команды 29» Иван Павлов, чиновники пообещали отдать детей бабашку еще почти в самом начале этой истории. Накануне сотрудники опеки Санкт-Петербурга провели осмотр квартиры, где проживает мать Светланы, и уже выдали положительное заключение.

По словам Павлова, это станет первым шагом, чтобы вернуть детей в семью. Как сообщает газета «Известия». Детей бабашке передадут 24 января.