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Двое из десяти детей, изъятых из семьи москвички, будут переданы их бабушке
Общество

Двое из десяти детей, изъятых из семьи москвички, будут переданы их бабушке

Сегодня 2:16
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Двое из десяти детей, изъятых из семьи москвички, будут переданы их бабушке

Санкт-Петербург, 24 января. Двое из десяти детей, которых органы опеки изъели из семьи жительницы Москвы Светланы Даль, будут переданы их бабушке под предварительную опеку. Сама бабушка – мать Светланы Даль – проживает в Санкт-Петербурге.

Как рассказал адвокат и руководитель «Команды 29» Иван Павлов, чиновники пообещали отдать детей бабашку еще почти в самом начале этой истории. Накануне сотрудники опеки Санкт-Петербурга провели осмотр квартиры, где проживает мать Светланы, и уже выдали положительное заключение.

По словам Павлова, это станет первым шагом, чтобы вернуть детей в семью. Как сообщает газета «Известия». Детей бабашке передадут 24 января.

 

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Антон Зарубин
#светлана даль
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