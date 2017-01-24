FAN-TV Лента новостей
США: фильму о Хиллари Клинтон присудили «Золотую малину»
Весь мир

США: фильму о Хиллари Клинтон присудили «Золотую малину»

Сегодня 2:13
50

США: фильму о Хиллари Клинтон присудили «Золотую малину»

Нью-Йорк, 24 января. За день до церемонии вручения знаменитой премии Американской киноакадемии в США были награждены победители премии за худшие достижения в кино «Золотая малина». На этот раз организаторы мероприятия решили немного отойти от привычного всем формата и помимо кинокартин отметили и политические ленты. Об этом сообщает издание Газета.ru со ссылкой на местные СМИ.

Таким образом, среди претендентов на получение «Золотой малины» оказался документальный фильм «Америка Хиллари: секретная история Демократической партии», который засветился сразу в трех номинациях.

В этой киноленте эксперты не смогли оценить по достоинству  как исполнение главной роли, а Клинтон сыграла Бекки Тернер, так и вспомогательный персонаж – Динеш Д'Соуза, который сыграл сам себя. 

Сообщается также, что помимо актерских «малин» эксперты рассматривали вариант и главной премиальной ягоды - за худший фильм года. Вместе с «Америкой Хиллари...» среди худших фильмов могут оказаться такие ленты, как: «Образцовый самец-2», «Дедушка легкого поведения», «Бэтмен против Супермена» или, например, «Боги Египта».

Кроме того уже известно, кто среди актеров может стать обладателем награды «Золотая малина». Ими могут стать такие звезды, как: Джонни Депп (Алиса в Зазеркалье), Роберт де Ниро (Дедушка легкого поведения), Джерард Батлер (Америка Хиллари), Меган Фокс (Черепашки Ниндзя) и еще многие другие.
 

комментарии
Ксения Бекетова
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 23 января 22.30: ВКС РФ и ВВС коалиции совместно наносят удары по ИГ в Алеппо, боевики обстреливают мирные селения в Идлибе

Вчера 22:30
385

Сирия сегодня: дуэль артиллерии в провинции Алеппо, боевики ИГ окружены в Дейр эр-Зоре

Вчера 20:48
1346

Новости США: в торговом центре Техаса прогремели выстрелы, на Флориду идет ураган-убийца

Вчера 20:11
413

ЛНР снова под огнем: жители села Долгое боятся, что после атак ВСУ утро может не наступить

Вчера 20:03
446

Итоги форума в Давосе: введут ли США антикитайские санкции из-за России. ФАН-ТВ

Вчера 19:49
630
Показать еще
Прямая трансляция

Итоги форума в Давосе: введут ли США антикитайские санкции из-за России. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Почти половина мужчин заражена смертельным вирусом – ученые

2:30

Двое из десяти детей, изъятых из семьи москвички, будут переданы их бабушке

2:16

США: фильму о Хиллари Клинтон присудили «Золотую малину»

2:13

США: кандидатура Тиллерсона на пост госсекретаря поддержана Комитетом Сената Конгресса

2:03

Кадыров подтвердил присутствие чеченских военных в Сирии

1:53

США: частный самолет разбился в международном аэропорту в Аризоне

1:45

Помощник Трампа назвал Мадонну фашистом, требуя ее ареста

1:42

Ученые объяснили, почему Петербургу не грозит затопление

1:34

США и Россия пока не договорились о звонке Трампа Путину

1:23

США намерены защитить статус спорных территорий Южно-Китайского моря

1:12

Полиция США задержала женщину за вандализм в клубе Трампа

0:56

Раскрыта тайна названия восьмого эпизода «Звездных войн»

0:49
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Почти половина мужчин заражена смертельным вирусом – ученые
Читать
Закрыть