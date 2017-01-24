США: фильму о Хиллари Клинтон присудили «Золотую малину»

Нью-Йорк, 24 января. За день до церемонии вручения знаменитой премии Американской киноакадемии в США были награждены победители премии за худшие достижения в кино «Золотая малина». На этот раз организаторы мероприятия решили немного отойти от привычного всем формата и помимо кинокартин отметили и политические ленты. Об этом сообщает издание Газета.ru со ссылкой на местные СМИ.

Таким образом, среди претендентов на получение «Золотой малины» оказался документальный фильм «Америка Хиллари: секретная история Демократической партии», который засветился сразу в трех номинациях.

В этой киноленте эксперты не смогли оценить по достоинству как исполнение главной роли, а Клинтон сыграла Бекки Тернер, так и вспомогательный персонаж – Динеш Д'Соуза, который сыграл сам себя.

Сообщается также, что помимо актерских «малин» эксперты рассматривали вариант и главной премиальной ягоды - за худший фильм года. Вместе с «Америкой Хиллари...» среди худших фильмов могут оказаться такие ленты, как: «Образцовый самец-2», «Дедушка легкого поведения», «Бэтмен против Супермена» или, например, «Боги Египта».

Кроме того уже известно, кто среди актеров может стать обладателем награды «Золотая малина». Ими могут стать такие звезды, как: Джонни Депп (Алиса в Зазеркалье), Роберт де Ниро (Дедушка легкого поведения), Джерард Батлер (Америка Хиллари), Меган Фокс (Черепашки Ниндзя) и еще многие другие.

