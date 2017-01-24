Кадыров подтвердил присутствие чеченских военных в Сирии

Грозный, 24 января. Чеченские военные находятся в Сирии и выполняют там ряд важных задач. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

По словам лидера Чечни, чеченские военные проходят службы в составе батальона военной полиции Минобороны России в Алеппо. Об этом Кадыров написал в своем Instagram.

Кроме того, он рассказал, что данный батальон военной полиции уже посетили депутат Госдумы Адам Делимханов и муфтий Салах-Хаджи Межиев. По словам Кадырова, военнослужащие горды доверенной им честью и заявили, что приложат все усилия, чтобы защитить мирных жителей Алеппо от террористов.