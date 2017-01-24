США: кандидатура Тиллерсона на пост госсекретаря поддержана Комитетом Сената Конгресса

Вашингтон, 24 января. Назначение Тиллерсона госсекретарем США поддержано Комитетом по иностранным делам Сената Конгресса на заседании в понедельник.

Теперь, по установленной процедуре, Рекса Тиллерсона должна утвердить вся верхняя палата — и здесь Тиллерсону необходимо и достаточно получить минимум 51 голос из 100: здесь требуется простое большинство.

Напомним, ранее оппоненты президента Трампа выражали беспокойство выдвижением Тиллерсона на пост главы внешнеполитического ведомства США, как сообщает Газета.ру, из-за его связей с Россией. Однако позднее его кандидатуру поддержал даже сенаторы-республиканцы Джон Маккейн.