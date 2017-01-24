Помощник Трампа назвал Мадонну фашистом, требуя ее ареста

Вашингтон, 24 января. Американская певица Мадонна должна ответить за свои резкие слова, заявил член переходной команды президента США Дональда Трампа Ньют Гингрич.

Гингрич назвал Мадонну «опасной» после ее высказываний о намерении взорвать Белый дом. Напомним, что во время массовых протестов в США против Дональда Трампа, Мадонна дважды в своей речи нецензурно обругала Трампа, а также заявил, что хотела бы взорвать Белый дом.

Соратник Трамп расценил это как проявление «нового левого фашизма» и призвал арестовать ее.

Сама Мадонна позже объяснила, что ее не так поняли, а ее слова следует трактовать в метафорическом смысле.